Вратарь «Зенита» Иван: «Цель — добавить клубу вторую звезду в этом сезоне»

Вратарь «Зенита» Иван на презентации рассказал о планах на сезон РПЛ-2022/23.

«Я счастлив, что мне выпал шанс сыграть за «Зенит». И я хочу воспользоваться представившейся мне возможностью, хотя с уважением отношусь ко всем партнерам по команде. Цель — добавить «Зениту» вторую звезду в этом сезоне. Мы понимаем, что будет сложно, но я хочу помочь команде всем, чем только я могу помочь», — сказал Иван.

19 июля Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.