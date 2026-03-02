Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что знает несколько русских слов

Полузащитник «Зенита» Джон Джон в интервью «СЭ» рассказал, какие русские слова успел выучить.

«Я уже знаю несколько слов на русском: «Спасибо», «Доброе утро» (говорит на русском. — Прим. СЭ). Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации», — сказал Джон Джон «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 23-летнего футболиста из «Брагантино» 28 января. В 19-м туре РПЛ против «Балтики» (1:0) бразилец дебютировал за сине-бело-голубых в официальных матчах.

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