В «Сочи» сообщили, что матч со «Спартаком» должен состояться: «Все службы в работе по подготовке к игре»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о проведении матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

«Все по плану, все службы в работе по подготовке к матчу. Около десяти процентов зрителей сдали билеты, деньги им возвращаются практически сразу в автоматическом режиме (те, кто покупал на нашем сайте)», — сказал Новиков «СЭ».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта. Она начнется в 15.00 по московскому времени.

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