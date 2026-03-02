Силкин: «Ярцев сказал мне: «Серега, у тебя команда не играла, она пела!»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» оценил высказывание главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

— Недавно Леонид Слуцкий произнес: «По зрелищности и качеству игры «Динамо» Силкина — лучшая команда за всю историю российского футбола». О чем подумали, когда это услышали?

— Сразу вспомнил Георгия Ярцева, который однажды сказал: «Серега, у тебя команда не играла, она — пела!» Конечно, очень приятно, когда такие слова говорят. Причем не болельщики, а коллеги. Значит, не зря работал... У нас действительно была потрясающая атмосфера. Полтора года прожил как в сказке!

Кстати, Слуцкий меня ни разу не обыграл. Когда в 2011-м в Химках мы разгромили ЦСКА 4:0, армейские фанаты проезжую часть перегородили, автобус команды заблокировали. Леню костерили на чем свет стоит. Но у Гинера хватило мудрости не увольнять.

Весной 2012-го мы снова победили, я подошел к Слуцкому: «Леня, держись!» И вдруг все перевернулось. Мне в «Динамо» под зад коленом дали, а Слуцкий еще долго в ЦСКА работал, кучу трофеев взял. Вот что такое доверие!

— У вас его не было?

— Не у меня одного. Посмотрите, сколько тренеров сменилось с тех пор в «Динамо». Ну и толку?

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