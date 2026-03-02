Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Силкин: «Ярцев сказал мне: «Серега, у тебя команда не играла, она пела!»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» оценил высказывание главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

— Недавно Леонид Слуцкий произнес: «По зрелищности и качеству игры «Динамо» Силкина — лучшая команда за всю историю российского футбола». О чем подумали, когда это услышали?

— Сразу вспомнил Георгия Ярцева, который однажды сказал: «Серега, у тебя команда не играла, она — пела!» Конечно, очень приятно, когда такие слова говорят. Причем не болельщики, а коллеги. Значит, не зря работал... У нас действительно была потрясающая атмосфера. Полтора года прожил как в сказке!

Кстати, Слуцкий меня ни разу не обыграл. Когда в 2011-м в Химках мы разгромили ЦСКА 4:0, армейские фанаты проезжую часть перегородили, автобус команды заблокировали. Леню костерили на чем свет стоит. Но у Гинера хватило мудрости не увольнять.

Весной 2012-го мы снова победили, я подошел к Слуцкому: «Леня, держись!» И вдруг все перевернулось. Мне в «Динамо» под зад коленом дали, а Слуцкий еще долго в ЦСКА работал, кучу трофеев взял. Вот что такое доверие!

— У вас его не было?

— Не у меня одного. Посмотрите, сколько тренеров сменилось с тех пор в «Динамо». Ну и толку?

Сергей Силкин.Сергей Силкин: «Динамо» для меня — дом родной. Но сейчас с ним ничего, кроме воспоминаний, не связывает»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Георгий Ярцев
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
Читайте также
«Зенит» рано хоронить. Команда Семака уже проходила через такой кризис
«Мы добились решения». World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским спортсменам
Подросток задохнулся в натопленной его бабушкой бане в Свердловской области
Ценитель "Мертвых душ", главный пахарь нашего футбола и спец по отражению пенальти. Кто претендует на премию "Футбольный джентльмен года"-2026
Цены на медь обновили рекорд. Что это означает
В Госдуме потребовали у «жуликов» из ЕС вернуть активы РФ с огромными процентами
Популярное видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов», «Сочи» — «Спартак» и другие матчи
«Наша полная ответственность». ЭСК признала ошибку Шафеева с назначением пенальти в ворота «Локо» в 19-м туре
ЭСК: Прокопов правильно отменил гол «Оренбурга» и назначил пенальти в ворота «Акрона» в 19-м туре РПЛ
Мажич выступил с заявлением по поводу работы судей в 19-м туре РПЛ: «Очень много ВАР-вмешательств»
ЭСК признала ошибочным решение Шафеева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»
ЭСК: Сухой верно не засчитал гол «Балтики» в матче с «Зенитом»
ЭСК признала верным решение судьи Фролова удалить Ваханию в матче «Краснодар» — «Ростов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что знает несколько русских слов

Силкин: «Кураньи — суперпрофессионал и режимщик. А Воронин — вольный казак...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости