Полузащитник «Витории Гимарайнш» Нуну Сантуш не перейдет в «Сочи». Клубы не договорились о трансфере

Как стало известно «СЭ», «Сочи» и «Витория Гимарайнш» не смогли договориться о трансфере португальского полузащитника Нуну Сантуша.

Ранее Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал, что с 26-летним футболистом согласован контракт по схеме 2+1, а португальцы рассчитывают выручить за игрока около 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 4 матча за «Виторию» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.