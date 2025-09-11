«Рубин» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче чемпионата России

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 8-го тура чемпионата России в пятницу, 12 сентября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября 2025, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу казанцев и махачкалинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» после 7 туров набрал 11 очков, «Динамо» — 8. В 7-м туре казанцы сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), а махачкалинцы победили московское «Динамо» (1:0).