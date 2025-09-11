«Сочи» подпишет вратаря Ломаева на один год
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Сочи» подпишет контракт с вратарем Иваном Ломаевым. Соглашение будет рассчитано на год.
Сезон-2024/25 Ломаев провел в «Крыльях Советов». На его счету 14 матчей во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.
25 июня самарский клуб объявил об уходе вратаря на правах свободного агента.
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