«Сочи» подпишет вратаря Ломаева на один год

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Сочи» подпишет контракт с вратарем Иваном Ломаевым. Соглашение будет рассчитано на год.

Сезон-2024/25 Ломаев провел в «Крыльях Советов». На его счету 14 матчей во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.

25 июня самарский клуб объявил об уходе вратаря на правах свободного агента.