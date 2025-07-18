Полузащитник «Торпедо» Хосонов перешел в «Акрон»

«Акрон» объявил о переходе полузащитника «Торпедо» Хетага Хосонова. О сроках соглашения с 27-летним россиянином не сообщается.

Игрок уже прибыл в расположение тольяттинцев.

Хосонов играл за «Торпедо» с января 2025 года. На его счету 12 матчей и 1 гол за московский клуб.