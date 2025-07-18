Источник: «Гремио» связался с Рошей, ЦСКА требует 6 миллионов евро за игрока

Руководство «Гремио» связалось с защитником ЦСКА Виллианом Рошей на этой неделе, сообщает журналист Калиэль Дорнелес в своих соцсетях.

Как отмечает источник, армейцы намерены получить за трансфер 30-летнего футболиста 6 миллионов евро. Отмечается, что сам игрок хочет вернуться в Бразилию.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Футболист в 2016 году присоединился к «Гремио», однако не провел за команду ни одного матча. Он был отдан в аренду в «Вотупорангуенсе».