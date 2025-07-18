Филин рассказал о встрече игроков «Химок» с президентом РПЛ Алаевым

Бывший защитник «Химок» Александр Филин заявил, что встреча футболистов подмосковного клуба с президентом РПЛ Александром Алаевым прошла очень плодотворно.

Игроки «Химок» встретились с Алаевым 18 апреля перед матчем с «Зенитом» в 25-м туре чемпионата России сезона-2024/25. Поводом для встречи стали задержки зарплаты и уход главного тренера Франка Артиги, из-за чего футболисты частично бойкотировали тренировки и рассматривали вариант с бойкотом матча.

«Встреча прошла хорошо. Он просил не комментировать, но она прошла очень плодотворно. В любом случае надо было всем вместе доиграть чемпионат. Сделали все, что от нас зависит, а дальше уже вопросы к вышестоящим», — цитирует Филина Metaratings.ru.

«Химки» заняли 12-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/25, однако клуб не получил лицензию для участия в чемпионате России-2025/26. В начале июня красно-черные запустили процедуру банкротства. Сообщалось, что суд рассмотрит дело о банкротстве «Химок» 27 августа.