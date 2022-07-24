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24 июля, 23:46

Полузащитник «Торпедо» Цаллагов: «Нужно играть за имя клуба — за «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Дзамболат Цаллагов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4).

— Почувствовали ли на себе сегодня другие скорости и другой уровень исполнительского мастерства?

— Нет, ведь первые 30 минут игра была равной. Не все получалось у нас, потом и вовсе упустили нити. Будем исправлять ситуацию.

— Что говорил вам Александр Бородюк в перерыве матча?

— «Нельзя доводить дело до позора». Нужно играть за имя клуба — за «Торпедо». Мы, правда, очень стараемся и держим эти слова в голове.

— Ты знал до матча, что можешь выйти на поле уже при первой замене?

— У Шумы (Алексея Шумских — прим. «СЭ») случилась травма. Кто же такое мог предугадать... А так, я всегда готов выходить. Хочу помогать команде как можно чаще!

Источник: https://torpedo.ru/news/44202/
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