Капитан «Торпедо» — о разгроме от «Динамо»: «Игра показала нам уровень Российской премьер-лиги»

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов поделился своими впечатлениями после поражения в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Динамо» (0:4).

— Именно сегодняшняя игра показала нам уровень Российской премьер-лиги: какие тут скорости, какое мышление. Второй раз подряд мы нормально играем тридцать минут, а потом, с 32-й по 36-ю, с нами что-то происходит. Я, если честно, не понимаю, что конкретно. Надо до 33-й доиграть, и все нормально будет.

— Что происходило в раздевалке в перерыве?

— Там было очень тихо. Все молчали, все всё понимают.

— Чего пока не хватает футболистам «Торпедо»?

— Нам, в первую очередь, надо проявлять характер, как-то «завестись». Нужен азарт в глазах, нужно, чтобы все выходили и хотели «разорвать», хотели бежать, хотели отбирать. Думаю, что команде пока не хватает уверенности в себе.