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Сегодня, 11:00

Караев — об игре со «Спартаком»: «Есть ощущение недосказанности. Мы не были сильно хуже»

Караев считает, что «Торпедо» не было хуже «Спартака» в матче РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Давид Караев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с Андреем Талалаевым в качестве главного тренера.

«После матча против «Спартака» есть ощущение недосказанности. В плане футбола имею в виду. А так не знаю. 1:0 против «Спартака» — достойный результат? Что значит достойный. Мы проиграли. Но мы не были сильно хуже соперника, конечно, создали там пару моментов, которые надо было забивать. Были хорошие подходы. Красно-белые сегодня были не такими сильными? Я не знаю. Мы готовились. Играли на победу. Не знаю, почему так получилось. Разберем ошибки. Сейчас у нас важный матч впереди. Будем готовиться», — сказал Караев «СЭ».

Игрок также рассказал, как «Торпедо» будет исправлять ситуацию в турнирной таблице.

«Позиция в таблице? Чтобы выбраться из этой ситуации, у нас есть следующий матч. Первый круг оценю как неудачный из-за того, что мы сейчас имеем 6 очков. Команде понятна мысль Талалаева. Есть еще над чем работать, в чем прибавлять. Когда ждать следующий гол? Свой первый гол я забил в Самаре, следующая игра против «Крыльев», так что посмотрим», — добавил Караев.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место с 6 очками в 15 матчах.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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