Ахмедов хочет, чтобы узбекские игроки перестали считаться легионерами в РПЛ

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов считает, что снятие с узбекских футболистов статуса легионеров в РПЛ значительно увеличило бы их численность в чемпионате России.

«Сильно бы этого хотел, чтобы узбекских игроков не считали легионерами. Если бы не было этой формальности, в РПЛ мы бы увидели еще больше представителей узбекского футбола — их число постоянно бы росло», — приводит слова Ахмедова Sport24.

В сезоне-2022/23 в РПЛ выступает один представитель Узбекистана. Защитник Иброхимхалил Юлдашев играет за «Нижний Новгород» с августа 2021 года.