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Сегодня, 10:46

Адвокат бывшей Азмуна рассказал о статусе дела по взысканию алиментов

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал «СЭ» о ходе судебного разбирательства по взысканию алиментов.

«Дело по алиментам находится на пересмотре по апелляционной жалобе со стороны Азмуна в Санкт-Петербургском городском суде, заседание суда состоится 15 декабря», — сообщил Дмитриев «СЭ».

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алии, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Сердар Азмун
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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Оренбург – Факел
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29.10 16:30
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

 12 1 2
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