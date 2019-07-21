Полузащитник "Тамбова" рассказал, как в команде отнеслись к походу Григоряна на ТВ

Полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков после матча второго тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2) признался, что не знал о походе главного тренера команды Александра Григоряна на телевидение перед игрой.

– Вчера, поздно ночью, Григорян был в прямом эфире "Матч Премьер", вызвав неоднозначную реакцию в соцсетях. Какую реакцию в команде это вызвало?

– Я, если честно, не в курсе.

– С утра он был таким же бодрым, как обычно?

– Все было в штатном режиме.

– Как подбадривал в перерыве?

– Говорил по делу, как дальше действовать в обороне, как забить второй и третий мяч, но чуть-чуть не получилось. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020