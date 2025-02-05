Бонгонда — о возможной конкуренции с Солари: «Здесь нет ничего особенного»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем физическом состоянии.

— Как ваше физическое состояние?

— Все нормально. Усердно работаем. С нетерпением ждем возобновления сезона.

— Не волнуетесь ли возрастающей конкуренции с возможным приходом Солари?

— Здесь нет ничего особенного. Во всех командах так. Надо показывать все, что можешь. Главный тренер будет принимать решение.

Ранее сообщалось, что вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари близок к переходу в «Спартак».