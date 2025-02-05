Бонгонда — о Помазуне: «Мы должны помочь ему адаптироваться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о вратаре красно-белых Илье Помазуне.

— Как тебе Помазун?

— Всего 2-3 дня он с нами. Нужно дать ему время. И мы, со своей стороны, должны помочь ему адаптироваться.

— Как-то примеряетесь к соперникам из другой группы?

— Все команды хороши. Не думаю, что есть предпочтения. Должны победить «Динамо» и дальше посмотрим.

2 февраля Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак». Контракт с 28-летним голкипером заключен до 2027 года.