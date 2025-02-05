Гузиев, Коледин, Джебов, Быковский и Тихомиров покинули сбор «Спартака»

Как стало известно «СЭ», защитники Егор Гузиев и Юрий Коледин, полузащитник Абдулло Джебов, нападающий Артем Быковский и вратарь Илья Тихомиров покинули второй сбор «Спартака» в Дубае.

В распоряжении Деяна Станковича остался 21 полевой игрок и 4 вратаря, включая молодого голкипера Дмитрия Мельника.

«Спартак» 7 февраля проведет товарищеский матч с московским «Динамо».