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Сегодня, 22:38

Зобнин: «Нам было важно победить в Зимнем кубке РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в Winline Зимнем Кубе РПЛ.

Ранее красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) в третьем туре турнира.

«Во время матча со «Сочи» было ощущение, что команда получает кайф от футбола? Ну а когда получать кайф, если не на предсезонном турнире? Да, играть было приятно. Важно было победить в Зимнем Кубке? Конечно, это все-таки товарищеские матчи, не надо им придавать особое значение, но побеждать все равно приятно», — приводит слова Зобнина KP.RU.

Источник: KP.RU
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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