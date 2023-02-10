Зобнин: «Нам было важно победить в Зимнем кубке РПЛ»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в Winline Зимнем Кубе РПЛ.
Ранее красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) в третьем туре турнира.
«Во время матча со «Сочи» было ощущение, что команда получает кайф от футбола? Ну а когда получать кайф, если не на предсезонном турнире? Да, играть было приятно. Важно было победить в Зимнем Кубке? Конечно, это все-таки товарищеские матчи, не надо им придавать особое значение, но побеждать все равно приятно», — приводит слова Зобнина KP.RU.
Источник: KP.RU
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|
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|5
|2
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|35
|
4
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|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
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|Ахмат
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|7
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|1
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|
8
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|17
|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
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|6
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|5
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|
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|4
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|
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|17
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|13
|
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|4
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|13
|
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|17
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|12
|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
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ЖК
|Г
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|
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|3
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