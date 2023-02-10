Итальянский агент Миранчука связывался с представителями Сперцяна
Один из итальянских агентов братьев Джуффридо связывался с представителями полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, информирует Metaratings.ru. Сообщалось, что игроком интересовались «Лацио» и «Фиорентину».
При их участии совершились трансферы Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» и Элдора Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа».
В этом сезоне в активе Сперцяна 21 матч за «Краснодар», в которых он забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 9 миллионов евро.
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|
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|
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|5
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|
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|17
|1
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|13
|
14
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|17
|3
|4
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15
|Химки
|17
|3
|3
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|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
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Торпедо М
|6
|1
|2
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