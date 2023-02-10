Итальянский агент Миранчука связывался с представителями Сперцяна

Один из итальянских агентов братьев Джуффридо связывался с представителями полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, информирует Metaratings.ru. Сообщалось, что игроком интересовались «Лацио» и «Фиорентину».

При их участии совершились трансферы Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» и Элдора Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа».

В этом сезоне в активе Сперцяна 21 матч за «Краснодар», в которых он забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 9 миллионов евро.