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Сегодня, 22:35

Мостовой оценил переход Глушакова в «Нижний Новгород»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере хавбека Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Уже много об этом говорили. Во-первых, рад за Дениса, что нашел продолжение карьеры. Тем более в таком возрасте это уже непросто. Во-вторых, я думаю, что он пригодится «Нижнему Новгороду» за счет своего опыта и многих других качеств.

Знаем, что произошло в «Химках». Многие спрашивали об уходе Глушакова, но мы уже видели, что происходило в «Химках».

Остаток сезона, осталось 11-12 игр. Если в физическом плане игрок готов, то никаких проблем не будет», — цитирует Мостового «Спорт День за Днем».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-ob-igre-glushakova-protiv-khimok-ona-mozhet-nichego-ne-reshat
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар

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