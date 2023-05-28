Мартинс заявил, что восстановится к матчу с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» рассказал о своем повреждении.

«Чувствую себя лучше. Смогу ли сыграть в следующей игре? Да», — сказал Мартинс «СЭ».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщал, что Мартинс почувствовал боль 20 мая. Он пропустил матч с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

26-летний игрок в этом сезоне забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за «Спартак».