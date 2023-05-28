Агент Дивеева заявил, что к игроку сохраняется интерес из-за рубежа

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что интерес к Игорю Дивееву из-за рубежа сохраняется.

«Интерес к Игорю из-за рубежа был и сохраняется», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В 25 матчах в составе ЦСКА в нынешнем сезоне Игорь Дивеев отметился двумя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.