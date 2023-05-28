Гришин заявил, что судьба серебряных медалей зависит от «Спартака»

Бывший тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин порассуждал на тему интриги в борьбе за серебро РПЛ.

«Интрига в РПЛ стала еще острее. Если совсем недавно все было в руках у ЦСКА, то теперь, когда армейцы потеряли важные очки в матче с «Краснодаром», многое будет зависеть от того, как «Спартак» сыграет с «Пари НН». Как говорится, мячик теперь у красно-белых и следующий ход за ними. Если они победят в двух оставшихся матчах, то серебряные медали будут висеть на их футболистах. Но не стоит забывать о том, что «Спартак» играет с неудобными соперниками. С командой Сергея Юрана игрокам Гильермо Абаскаля предстоит серьезная борьба, потому что пока москвичи ни разу не обыгрывали те клубы, в которых тренером был Юран. И без основного нападающего это будет сделать вдвойне сложнее. А после будет матч с самарскими «Крыльями Советов», которые очень хорошо играют дома и не будут никому дарить три очка, когда нужно сохранять прописку в РПЛ. Нас ожидает интересная развязка сезона», — приводит слова Гришина RT.

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице набрав 55 очков за 29 матчей. «Спартак» занимает третью строчку с 53 очками, имея матч в запасе.