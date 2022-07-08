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Сегодня, 08:26

Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Кристофер Мартинс вернулся в Россию. По его словам, в ближайшее время 25-летний люксембуржец пройдет медицинский осмотр и присоединится к красно-белым в Санкт Петербурге.

«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.

Завтра, 9 июля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Мартинс забил один мяч и отдал три результативные передачи в 13 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Кристофер Мартинс Перейра
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