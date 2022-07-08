Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:13

«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» отказался продавать полузащитника Дмитрия Баринова в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, красно-зеленые понимают, что без 25-летнего россиянина в полузащите им будет сложно добиться серьезных результатов в следующем сезоне.

Отмечается, что в истории с возможным переходом полузащитника к бело-голубым, по всей видимости, поставлена точка. Таким образом, «Динамо» не подпишет Баринова в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://t.me/karpinside/22050
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
4
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Не хотели видеть русских? А придется! Как москвичка Елена Рыбакина оказалась в финале санкционного Уимблдона
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию
«Нельзя 90 минут на поле быть цербером». Старейший арбитр — о Карасеве
Родригао назвал переход в «Зенит» исполнением мечты
Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче
Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм подписал контракт с «Салернитаной» на 4 года
Акинфеев — запасной, женщина-арбитр, Семин — болельщик: ЦСКА обыграл «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию
«Нельзя 90 минут на поле быть цербером». Старейший арбитр — о Карасеве
Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
В РФС сообщили, что в новом сезоне чемпионата России ВАР не смогут использовать офсайдные линии
Колосков: «РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено»
«Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Алаев — о целях на посту босса РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Противный был игрок». Старейший футбольный арбитр — о Юрии Семине

Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости