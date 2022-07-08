«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»
«Локомотив» отказался продавать полузащитника Дмитрия Баринова в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, красно-зеленые понимают, что без 25-летнего россиянина в полузащите им будет сложно добиться серьезных результатов в следующем сезоне.
Отмечается, что в истории с возможным переходом полузащитника к бело-голубым, по всей видимости, поставлена точка. Таким образом, «Динамо» не подпишет Баринова в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: https://t.me/karpinside/22050
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