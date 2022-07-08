19-летний полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход ряда игроков из клуба.

— Ощущается ли уход из клуба ряда футболистов?

— Думаю, что нет. У нас есть сплоченность. Мы — одна семья, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Багринцев.

— Как покинул команду Эджуке?

— Лично со мной он не прощался.

Этим летом ЦСКА покинули 6 иностранных футболистов: защитник Хердур Магнуссон (окончание контракта), полузащитники Жан-Филипп Гбамен («Эвертон», окончание аренды), Эмиль Бохинен («Салернитана», выкуп), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта) и форвард Юсуф Языджи («Лилль», окончание аренды без выкупа).