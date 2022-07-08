Полузащитник ЦСКА — об уходе легионеров: «У нас есть сплоченность»
Полузащитник ЦСКА Багринцев прокомментировал уход легионеров из команды
19-летний полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход ряда игроков из клуба.
— Ощущается ли уход из клуба ряда футболистов?
— Думаю, что нет. У нас есть сплоченность. Мы — одна семья, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Багринцев.
— Как покинул команду Эджуке?
— Лично со мной он не прощался.
Этим летом ЦСКА покинули 6 иностранных футболистов: защитник Хердур Магнуссон (окончание контракта), полузащитники Жан-Филипп Гбамен («Эвертон», окончание аренды), Эмиль Бохинен («Салернитана», выкуп), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта) и форвард Юсуф Языджи («Лилль», окончание аренды без выкупа).
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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