Игнатов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Игра понравилась, ребята — молодцы!»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

22-летний россиянин не попал в заявку команды на игру из-за травмы.

«Игра сегодня понравилась, наши ребята — молодцы!», — сказал Игнатов.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.