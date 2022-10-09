Соболев сымитировал будто головой разбивает экран ВАР, празднуя гол в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оригинально отпраздновал гол в ворота «Крыльев Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

Форвард сымитировал будто разбивает головой экран ВАР. Празднование пришлось на 62-ю минуту встречи, когда Соболев забил второй гол в ворота самарцев.

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА 16 октября.