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9 октября, 16:33

Осинькин о приговоре Ларину: «Не укладывается в голове, так не должно быть»

Осинькин не согласен с приговором Ларину
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Сейчас с Лариным невозможно быть на связи. Я не понимаю этого решения. Если мы хотим навести порядок в академиях, то лучше начать с тех, у кого не получается работать. Начинать с лучших... Не знаю. У нас много академий, которые не работают. По-другому я ничего не могу сказать. У меня это не укладывается в голове. Я не могу ничего сказать ребятам из «Чертаново». Так не должно быть», — сказал Осинькин «СЭ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Спартак

 5
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Зенит

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И К Ж
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Локомотив

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 6 1 2
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