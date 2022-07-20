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Жоаозиньо о целях «Сочи» в новом сезоне РПЛ: «Наша миссия и реальная задача — стать чемпионами»

Жоаозиньо заявил, что «Сочи» нацелен стать чемпионом в новом сезоне РПЛ
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон-2022/23.

«Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе — третье место». Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока, мы живем. Мы посмотрим. Сейчас сложно говорить, будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона», — цитирует «KП Спорт» Жоаозиньо.

В прошедшем сезоне РПЛ «Сочи» при Владимире Федотове, который теперь возглавляет московский ЦСКА, занял второе место.

В выездном матче 1-го тура РПЛ сочинская команда обыграла «Торпедо» (3:1).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/poluzashhitnik-sochi-zhoazinyu-rasskazal-o-zadachah-komandy-na-sezon/
Жоаозиньо
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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