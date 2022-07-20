Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон-2022/23.

«Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе — третье место». Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но все возможно в этой жизни пока, мы живем. Мы посмотрим. Сейчас сложно говорить, будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона», — цитирует «KП Спорт» Жоаозиньо.

В прошедшем сезоне РПЛ «Сочи» при Владимире Федотове, который теперь возглавляет московский ЦСКА, занял второе место.

В выездном матче 1-го тура РПЛ сочинская команда обыграла «Торпедо» (3:1).