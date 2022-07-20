В «Спартаке» прокомментировали информацию о досрочном возвращении Хендрикса из аренды

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о досрочном возвращении из аренды полузащитника московского клуба Йоррита Хендрикса, который в настоящее время выступает за «Фейеноорд».

«По поводу Хендрикса к нам не обращались», — цитирует Metaratings.ru Зеленова.

27-летний полузащитник перешел в «Фейеноорд» на правах аренды в январе 2022 год. Хендрикс провел за голландский клуб 14 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Срок аренды игрока истекает летом 2023 года.