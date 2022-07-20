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Сегодня, 12:05

В «Спартаке» прокомментировали информацию о досрочном возвращении Хендрикса из аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о досрочном возвращении из аренды полузащитника московского клуба Йоррита Хендрикса, который в настоящее время выступает за «Фейеноорд».

«По поводу Хендрикса к нам не обращались», — цитирует Metaratings.ru Зеленова.

27-летний полузащитник перешел в «Фейеноорд» на правах аренды в январе 2022 год. Хендрикс провел за голландский клуб 14 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Срок аренды игрока истекает летом 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-otreagirovali-na-slukhi-o-vozvrashchenii-khendriksa-1315789/
Йоррит Хендрикс
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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