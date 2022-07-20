Сутормин рассказал, как в «Зените» приняли бразильских новичков Ивана и Мантуана

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как в команде приняли бразильских новичков команды: вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Проблем точно никаких нет. У нас дружная команда, хороший коллектив. Понятно, что будем знакомиться с ребятами. Мы со всеми общаемся, у нас все замечательно.

Главное, чтобы это были хорошие футболисты, которые помогут в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которых мы хотим добиваться», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сутормина.

Куарежма и Мантуан официально присоединились к «Зениту» вчера, 19 июля. Клуб из Санкт-Петербурга арендовал обоих футболистов у «Коринтианса» с правом выкупа.