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Сутормин рассказал, как в «Зените» приняли бразильских новичков Ивана и Мантуана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, как в команде приняли бразильских новичков команды: вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Проблем точно никаких нет. У нас дружная команда, хороший коллектив. Понятно, что будем знакомиться с ребятами. Мы со всеми общаемся, у нас все замечательно.
Главное, чтобы это были хорошие футболисты, которые помогут в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которых мы хотим добиваться», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сутормина.

Куарежма и Мантуан официально присоединились к «Зениту» вчера, 19 июля. Клуб из Санкт-Петербурга арендовал обоих футболистов у «Коринтианса» с правом выкупа.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-20-aleksey-sutormin-nadeyus-dobudem-tot-rezultat-kotoryy-nam-nuzhen.htm
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
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12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 - : -
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