Груйич: «В России хороший чемпионат и много сильных команд»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем отношении к РПЛ.

— Несколько лет назад в российских СМИ была информация о том, что ЦСКА тобой интересовался. Что можешь об этом сказать?

— Не знаю... Карьера долгая, никогда не знаешь, что произойдет. Считаю, что в России хорошая лига, в которой много отличных команд.

— Ты можешь представить, что когда-нибудь окажешься в РПЛ?

— Не знаю, надеюсь.

Отметим, что 26-летний Марко Груйич сейчас выступает в Португалии за «Порту».