Защитник «Краснодара»: «После неудачной игры «Краснодара» Галицкий сказал нам: «Думаете, мне сложно накупить легионеров?»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал о реакции владельца клуба Сергея Галицкого на один из неудачных матчей команды.

«Владелец клуба всегда рядом с командой. Мы как-то сыграли неудачный матч, и он сказал: «Ну, и что вы играете? Мне что, сложно накупить легионеров, ваше место ими занять? Вы можете каждую игру доказывать, на что способны? На вас краснодарские болельщики ходят».

Это была профилактическая беседа на повышенных тонах. И это норма», — сказал Сорокин «РБ Спорт».

По итогам осенней части чемпионата «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале верхней сетки Кубка России «быки» сыграют с ЦСКА.