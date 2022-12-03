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Сегодня, 17:32

Семшов — об игре Малкома: «Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, какая команда и игрок РПЛ произвели на него наибольшее впечатление в первой части сезона.

«Оренбург» произвел приятное впечатление в первой части сезона. Особенно, после проигрыша «Зениту» 0:8 команда преобразилась. «Оренбург» ярко смотрелся в домашних матчах и на выезде.

Безусловно, мог бы выделить Малкома. У него есть изюминка — это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате", — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

По итогам 17 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» (42 очка), вторым идет «Спартак» (36 очков), тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-vy-delyu-malkoma-v-pervoj-chasti-sezona-on-igrok-mirovogo-urovnya/

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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