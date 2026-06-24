РУСАДА в мае проверило на допинг вратарей «Спартака» Максименко и Помазуна

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае проверило на допинг вратарей «Спартака», сообщает ТАСС.

Майское допинг-тестирование было предложено пройти Александру Максименко, который ранее уже сдавал тест в апреле, а также Илье Помазуну. Помазун проходил проверку дважды.

В апреле на допинг был проверен и третий голкипер «Спартака» Александр Довбня, который не выходил на поле ни в РПЛ, ни в FONBET Кубке России.

В мае «Спартак» провел пять официальных матчей. Максименко во всех играх выходил в стартовом составе. Помазун появился на поле только в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 — пенальти), заменив Максименко перед серией пенальти.

Всего с начала 2026 года РУСАДА проверило на допинг восьмерых вратарей клубов РПЛ. Помимо Максименко, Помазуна и Довбни, тестирование проходили Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Игорь Лещук, Курбан Расулов (оба — московское «Динамо») и Максим Рудаков («Оренбург»).