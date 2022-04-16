Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выказался о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Мы уверены, что не вылетим из РПЛ и спокойно подходим к каждому матчу. Уверены в себе и в своих силах. У каждого из нас есть лидерские качества, которые надо включать. Думаю, мы адаптировались после того, как нас покинуло шесть иностранных игроков. Чувствуем себя увереннее. Хотя сначала были проблемы, потому что в таком составе мы не играли толком», – цитирует Бакаева «РБ Спорт».

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 26 очков после 25 матчей.

Следующий матч подопечные Слуцкого сыграют с тульским «Арсеналом» 24 апреля.