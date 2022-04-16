Комитет по этике РФС готов рассмотреть публикацию «Спартака» про СММ «Рубина»

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на публикацию официального Telegram-канала «Спартака» об СММ «Рубина».

«Пока мне ничего не поступало на этот счет. Если к нам обратятся, то тогда мы будем разбираться», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее, 16 апреля, пресс-служба «Спартака» отреагировала на попытку пресс-службы «Рубина» пошутить над нападающим красно-белых Александром Соболевым.