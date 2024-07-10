Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев сыграет за сборную Узбекистана на Олимпиаде
Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев вызван в состав Олимпийской сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба казанцев.
В групповом турнире Олимпиады сборная Узбекистана сыграет с Испанией (24 июля), Египтом (27 июля) и Доминиканской Республикой (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.
«Рубин» 22 июля встретится с «Пари НН» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. Кроме того, 20-летний Рахмоналиев может пропустить матчи против «Зенита», «Химок» и «Ростова» в чемпионате России, а также игру с «Акроном» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Рубин»
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|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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