Источник: «Спартаку» предложили подписать экс-голкипера «Зенита» Крицюка

Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний голкипер заинтересован в переходе в «Спартак», но приоритетом красно-белых пока остается подписание Александра Довбни, об интересе к которому сообщалось ранее.

В минувшем сезоне россиянин не провел ни одного матча. Он пропустил большую часть сезона из-за повреждения.

Последним клубом Крицюка был португальский «Жил Висенте», контракт с которым истек летом. Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента. До этого вратарь выступал за «Риу Аве», «Брагу», «Краснодар», «Белененсеш» и «Зенит».