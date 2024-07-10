Источник: «Спартаку» предложили подписать экс-голкипера «Зенита» Крицюка
Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.
По информации источника, 33-летний голкипер заинтересован в переходе в «Спартак», но приоритетом красно-белых пока остается подписание Александра Довбни, об интересе к которому сообщалось ранее.
В минувшем сезоне россиянин не провел ни одного матча. Он пропустил большую часть сезона из-за повреждения.
Последним клубом Крицюка был португальский «Жил Висенте», контракт с которым истек летом. Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента. До этого вратарь выступал за «Риу Аве», «Брагу», «Краснодар», «Белененсеш» и «Зенит».
Источник: Metaratings
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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