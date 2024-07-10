Защитник «Химок» Мохаммад перешел в «Балтику»
«Балтика» объявила о переходе защитника «Химок» Амира Мохаммада.
28-летний футболист подписал контракт до 31 мая 2025 года с возможностью продления еще на два сезона.
Мохаммад выступал за «Химки» с лета 2023 года. Он провел за подмосковную команду 16 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого защитник играл за «КАМАЗ», курский «Авангард», «Красный», «Легион-Динамо», «Анжи» и «Квазар».
Источник: ФК «Балтика»
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