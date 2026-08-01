Полузащитник «Рубина» Грипши: «Думаю, это была последняя игра Даку за команду»

Полузащитник «Рубина» Назми Грипши считает, что нападающий Мирлинд Даку больше не сыграет за казанский клуб.

— Это был последний матч Даку за «Рубин»?

— Не знаю, но думаю, что да. Для нас это потеря, Даку — важный игрок для команды. Если переход состоится, то для него это возможность попробовать себя на более высоком уровне, — приводит слова Грипши matchtv.ru.

1 августа «Рубин» обыграл «Акрон» (2:1) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России-2026/27.

В пятницу, 31 июля, появилась информация, что Даку близок к переходу в «Спартак». После игры в Самаре 28-летний футболист не смог сдержать эмоций.