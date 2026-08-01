Защитник «Родины» Сокол об активности в соцсетях: «Готов на коллаборацию с Мостовым и IShowSpeed»

Защитник «Родины» Артем Сокол в разговоре с «СЭ» высказался об активности полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в соцсетях.

«Я Андрея знаю, мы же одного года с ним. Недавно вот в Дубае пересекались. Возможно, я его вдохновил на эти видео. Потому что он знал, что я уже это делаю. Хочу ли я снять с ним совместное видео? Я готов. Что-то мемное можно сделать или день с Мостовым, например. Я бы с ним сделал коллаборацию и с IShowSpeed тоже», — сказал Сокол «СЭ».

Сокол выступает за «Родину» с 2023 года. В сезоне-2026/27 29-летний защитник провел за клуб 2 матча.