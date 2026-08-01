Даку заплакал после матча «Рубина» с «Акроном»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не смог сдержать слез после матча 2-го тура чемпионата России с «Акроном».

Игра прошла в субботу, 1 августа, в Самаре и завершилась победой казанцев со счетом 2:1. Даку забил победный гол.

После окончания матча Даку прослезился в объятиях партнеров по команде. Игроки «Рубина» также покачали форварда на руках.

Игроки «Рубина» покачали Мирлинда Даку на руках. Фото Скриншот трансляции

Ранее сообщалось, что Даку может продолжить карьеру в «Спартаке». Красно-белые планируют активировать сумму отступных за 28-летнего игрока в размере 11 миллионов евро. За «Рубин» нападающий играет с 2023 года.