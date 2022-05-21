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Кучаев: «Уровень «Рубина» очень сильно упал — это факт»

Полузащитник «Рубина» Кучаев рассказал о причинах вылета из РПЛ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев, арендованный у ЦСКА, объяснил причины вылета казанцев из РПЛ.

— Почему «Рубин» вообще оказался в такой ситуации? Это же проблема не сегодня возникла. За последние 15 матчей вы набрали 7 очков — это худший показатель в лиге.

— По сути с «Краснодаром» мы доминировали всю игру, пропустили одну атаку, проигрались 1:0, с «Химками» доминировали, пропустили нелепые голы с контратак. И ты в такие микромоменты на миг теряешь концентрацию в игре, в которой вёл. Все равно мы не должны были проигрывать. Когда играл в ЦСКА, то могла игра не получаться, но, кто выигрывает, тот и будет на вершине, грубо говоря. Невозможно выигрывать все игры. Когда ты в таких качелях постоянно проигрываешь, о чем тут говорить?

— Это у команды такой уровень?

— В любом случае уровень «Рубина» очень сильно упал. Это неоспоримый и очевидный факт. В то же время и где-то фартука, и где-то полурасхлябанность.

— Болельщики могут сказать, что тебе по сути все равно, потому что ты возвращаешься в ЦСКА.

— Судить обо мне можно по играм. Я старался каждую игру полностью отдаваться. У меня нет вообще в голове мысли, арендованный я игрок или нет. Я просто пришёл в команду, получаю практику, мне тренер доверяет, я хочу отплатить ему тем же, вот и все. Я не думаю о том, хотят ли меня выкупит или нет.

— Как вообще жили последний месяц, когда понимали, что пятки горят, очков в запасе все меньше?

— Старались не зацикливаться на этом, потому что это, наверно, только сыграло бы с нами злую шутку, если бы мы на этом зацикливались. Мы не собирались на базе, просто обсуждали, как нам быть, что надо ответственно подойти к этим играм.

— Правда ли, что премиальные за победу в этом матче были 10 тысяч евро?

— Не знаю об этом.

В последнем матче Тинькофф РПЛ «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2).

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Константин Кучаев
ФК Рубин (Казань)
0
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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