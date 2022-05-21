Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев, арендованный у ЦСКА, объяснил причины вылета казанцев из РПЛ.

— Почему «Рубин» вообще оказался в такой ситуации? Это же проблема не сегодня возникла. За последние 15 матчей вы набрали 7 очков — это худший показатель в лиге.

— По сути с «Краснодаром» мы доминировали всю игру, пропустили одну атаку, проигрались 1:0, с «Химками» доминировали, пропустили нелепые голы с контратак. И ты в такие микромоменты на миг теряешь концентрацию в игре, в которой вёл. Все равно мы не должны были проигрывать. Когда играл в ЦСКА, то могла игра не получаться, но, кто выигрывает, тот и будет на вершине, грубо говоря. Невозможно выигрывать все игры. Когда ты в таких качелях постоянно проигрываешь, о чем тут говорить?

— Это у команды такой уровень?

— В любом случае уровень «Рубина» очень сильно упал. Это неоспоримый и очевидный факт. В то же время и где-то фартука, и где-то полурасхлябанность.

— Болельщики могут сказать, что тебе по сути все равно, потому что ты возвращаешься в ЦСКА.

— Судить обо мне можно по играм. Я старался каждую игру полностью отдаваться. У меня нет вообще в голове мысли, арендованный я игрок или нет. Я просто пришёл в команду, получаю практику, мне тренер доверяет, я хочу отплатить ему тем же, вот и все. Я не думаю о том, хотят ли меня выкупит или нет.

— Как вообще жили последний месяц, когда понимали, что пятки горят, очков в запасе все меньше?

— Старались не зацикливаться на этом, потому что это, наверно, только сыграло бы с нами злую шутку, если бы мы на этом зацикливались. Мы не собирались на базе, просто обсуждали, как нам быть, что надо ответственно подойти к этим играм.

— Правда ли, что премиальные за победу в этом матче были 10 тысяч евро?

— Не знаю об этом.

В последнем матче Тинькофф РПЛ «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2).

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.