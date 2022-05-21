Федотов отреагировал на слухи о возможном уходе в «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался по поводу слухов об уходе в «Спартак» после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1).

— В чем феномен «Сочи»? Парни хотят, желают и делают. Это самое главное! Мой феномен? Никого феномена нет. Любить свою профессию!

— Все переживают, что вы уйдете в «Спартак» или ЦСКА...

— Это сто процентов не та тема, которую стоит сейчас обсуждать. Мы... (показывает на серебряную медаль).

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России впервые в своей истории.