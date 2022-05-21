Мухин: «Обидно, что уходят Фернандес и Дзагоев»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:0) подвел итоги сезона.

— Вы эту половину сезона играли в паре с Гбаменом. Как он тебе?

— У нас неплохой тандем. У него есть все: и скорость и передачи, и виденье поля, и техника, одно удовольствие играть с ним.

— Сегодня хорошо смотрелись. За счет чего в этой игре так прибавили?

— Даже не знаю.

— Обидно, что уходят Фернандес, Дзагоев, Гбамен, и Магнуссон?

— Конечно, обидно.

— Как оцените результаты сезона?

— Конечно, плохо. Пятое место. Хотелось бы занимать места выше.

(Дмитрий Барулев)