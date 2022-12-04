Полузащитник «Ростова» Миронов рассказал о разговоре с Карпиным перед уходом на перерыв

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал «СЭ», о чем говорил главный тренер команды Валерий Карпин перед началом зимнего перерыва.

— Что сказал Карпин перед началом перерыва?

— Ничего такого. Просто: «Отдыхайте, увидимся-услышимся. Все напишут, все объявят». Позднее скинули программу работы в отпуске.

— Не получится отдохнуть?

— Получится, полные две недели отдыха. Потом начинается программа. Я не сказал бы, что это трудно. Полтора часа в зале позаниматься — это не что-то тяжелое.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 35 очками в 17 матчах. Команда вышла в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, в четвертьфинале ростовчане встретятся с «Уралом».